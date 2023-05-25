İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Pazar Esnafını Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnafı ziyaret ederek, "Pazarcı esnafı emeğin, alın terinin sembolüdür" dedi.

Başkan Hürriyet, Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde kurulan Perşembe Pazarı'nda esnafı ziyaret etti. Esnafa 'Hayırlı işler' dileyen Başkan Hürriyet'e; Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar ve CHP 28. Dönem Kocaeli Milletvekili Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya eşlik etti.

Esnafın yaşadığı zorlukları bildiklerini belirten Hürriyet, "Pazarcı esnafı emeğin, alın terinin sembolüdür. Sizlerin sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz. Taleplerinizi dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz. Daha umutlu yarınlar için birlikte çalışacağız. Hepinize bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.