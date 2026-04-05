İzmir'de sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri su altında kaldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar, bazı tarım arazileri ve meyve bahçelerinin su altında kalmasına yol açtı. Mahalle muhtarı, bu yıl yağışların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirtti.

Torbalı'ya bağlı Pamukyazı, Subaşı ve Atalan mahalleleri arasındaki alanlarda su birikintileri oluştu.

Bölgedeki bazı tarım arazileri ve meyve bahçeleri suyla kaplandı. Su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Atalan Mahallesi Muhtarı Vedat Çelik, AA muhabirine, bu yıl yağışların geçen yıla göre daha fazla olduğunu söyledi.

Yağışların sürmesi nedeniyle bölgede domates, pamuk, mısır, fasulye ekiminin geciktiğini belirten Çelik, Küçük Menderes Nehri'nin taşması sonucu da çevredeki bazı arazilerin su altında kaldığını ifade etti.

Çelik, geçen yıllarda kuraklık yaşandığını hatırlatarak, bu yılki yağışların su ihtiyacını karşıladığını ancak aşırı yağışın da olumsuz etkilerinin olduğunu anlattı.

Suların çekilmesiyle tarlada ekim yapılacağını kaydeden Çelik, "Ekilen tohumlar 3-4 gün su altında kaldığı zaman bozulur. Hava açıldığı zaman çiftçilerimiz tekrar o tohumları alıp tarlalar tavına geldiği zaman ekimi sağlanacak. Umudumuz bundan sonrası için yağmurların biraz daha az olması, bizim de ekimlerimizi rahat rahat yapabilmemiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
