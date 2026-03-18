İzmir merkezli 4 ilde operasyon; 40,2 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40,2 ton taklit etiketli etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 19 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri taklit, sahte şişeli içki satışı ve dağıtımını yapan şüphelere yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin bağlantıları, imalat ve depo adreslerinin tespit edilmesi amacıyla teknik ve fiziki takip başlatıldı. 12 Mart'ta İzmir'in Buca, Konak, Bornova ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın, Manisa ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 TUTUKLAMA

Operasyonda 5 ev, 3 depo, 1 iş yeri ve 6 araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 40,2 ton taklit etiketli etil alkol, 500 taklit etiket, 1500 kapak, 80 boş bidon, 15 adet 1 tonluk boş tank, 3 etil alkol arıtma cihazı ve 1 aktarım motoru ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

