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İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 14 otomobil ele geçirildi

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 14 otomobil ele geçirildi
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İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasarlı araç kimliklerinin çalıntı araçlarla değiştirilerek satıldığı tespit edildi. 14 otomobil ve 6 motora el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlarla değiştirme yoluyla satışı yapılan 14 otomobil ve 6 otomobil motoruna el kondu, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda ağır hasar almış ve trafiğe çıkmayacak araçların kimliklerini, çalıntı veya kaçak yollarla ülkeye girmiş araçlar ile değiştirip, satışını yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda 14 lüks otomobil ile 6 otomobil motoruna el koydu.

Ekipler, İzmir'de düzenlediği operasyonda şüpheliler A.A, F.A, E.Y, M.K, V.A, B.E.B, B.Y. ve S.Z'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
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