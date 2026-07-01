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İzmir merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli kaçakçılık operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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İzmir merkezli İzmir, Mardin ve Yalova'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik soruşturma yürütüldü.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Mardin ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ait 16 ev ve 7 iş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda telefon, termos, gözlük, kulaklık ve elektrikli ev eşyaları ile 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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