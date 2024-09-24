İzmir Körfezi'nde Kötü Koku ve Balık Ölümleri Devam Ediyor
İzmir Körfezi'nde, Bayraklı ve Konak ilçelerinde meydana gelen ölü balıklar ve kötü kokuyla ilgili temizlik çalışmaları devam ediyor. Deniz suyu renginin değişmesi ve balık ölümleri, çevre kirliliği endişelerini artırıyor.
İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor.
20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bugün Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.
Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.