İzmir Körfezi İçin Temizlik Seferberliği Başlatıldı

İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için dip tarama ve çamur çıkarma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, İzmir Körfezi'nin kuzey ve Peynircioğlu Deresi'nin bağlandığı kısımlarında gemiyle dip taramasına başlandı.

Taramanın ardından 6 gemi ile dipteki çamurun yüzeye çıkarılacağı belirtilen açıklamada, bu çalışmaya 440 milyon lira bütçe ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, körfez kirliliği konusunda temizlik seferberliği başlattıklarını vurguladı.

İlk olarak Peynircioğlu Deresi'nin körfezle buluştuğu noktada çalışma yürütüleceğini aktaran Tugay, "Bu çalışma körfezde sirkülasyonu sağlayacak ve alg patlamasının da önüne geçecek. Tüm birimlerimizle körfez temizlenene kadar durmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk hedefimiz körfezde alg patlamasının ve kokunun olmaması." ifadelerini kullandı.