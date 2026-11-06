İzmir Kiraz'da kupa finali oynanan halı sahada çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

İzmir Kiraz'da kupa finali oynanan halı sahada çıkan kavgada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Kiraz ilçesinde halı sahada oynanan kupa finalinin 27. dakikasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle yatıştırılan olayda yaralı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Kiraz ilçesinde halı sahada oynanan maçta çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Kiraz Rekreasyon Alanı'ndaki halı sahada Sefirler Spor ile Parçalona Spor arasında oynanan kupa finalinin 27. dakikasında, iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından yaralı ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA