İzmir haberleri | İzmirli avukattan adını kullanan dolandırıcılara suç duyurusu

İZMİR Barosu'na kayıtlı avukat Ceren Aksoy, ismini kullanarak telefon dolandırıcılığı yapanlara yönelik suç duyurusunda bulundu. Aksoy, son zamanlarda avukat ismi kullanılıp, düzenlenen sahte belgelerle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini söyledi.

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Ceren Aksoy, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ismini ve mesleki unvanını kullanıp, dolandırıcılık yapan kişi ya da kişiler hakkında şikayetçi oldu. Aksoy, dolandırıcıların telefonda korkutup, ikna edebilmek için gerçek avukatların isimlerini kullandıklarını ve sahte belgeler düzenlediklerini belirterek, "İnsanları arayıp, 'Masaj salonuna randevu almışsınız ancak randevuya gelmediğiniz için zararımız doğdu. Hakkınızda borç çıkıyor' ya da 'Kargonuz gelmiş ancak siz ücretini ödememişsiniz, geçmişe yönelik borcunuz var' diyorlar ve bu konu hakkında düzenlenmiş sahte belge ve dilekçe gönderiyorlar. Örneğin; bir kişiye 38 bin TL borcu olduğunu ancak 3 bin TL göndermesi karşılığında sözde haklarından feragat edeceklerini söylemişler. Bu belge ve dilekçelerde de alacaklı vekili olarak benim adımı kullanmışlar. Kendilerine gönderilen belgelerde ismimi gören birçok mağdur ya da mağdur edilmek istenen vatandaş bana ulaşarak durumdan haberdar etti" dedi.