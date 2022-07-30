İzmir haberi: Ödemiş'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı İzmir gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolda karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Akıncılar Mahallesi'ndeki Mithatpaşa Caddesi yaya geçidi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Emine Çakar'a (66) Murat T'nin kullandığı 35 BDG 351 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel AA / Turgay Konuralp Akıncılar Ödemiş İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir haberi: Ödemiş'te otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.