İzmir Emekliler Platformu: "Emeklinin Maaşına Yapılan Zam, Pazara, Markete ve Faturaya Yapılan Zamlar Karşısında Yok Olmuştur"

(İZMİR) - İzmir Emekliler Platformu üyeleri, "Bu maaşla hayat sürmez" sloganıyla SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. İzmir Emekliler Platformu Sözcüsü Kenan Işık, "Emeklinin maaşına yapılan zam, pazara, markete ve faturaya yapılan zamlar karşısında yok olmuştur. Resmi verileri yanlış-yanlı açıklayan TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları bile, emekli maaşlarındaki artışın gerçek hayat karşısında yetersiz kaldığını açıkça ortaya aya koymaktadır" dedi.

İzmir Emekliler Platformu üyeleri, "Bu maaşla hayat sürmez" sloganıyla SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Eylemde, "Cebimizden aldınız, paramızı çaldınız", "AKP şaşırdı, sabrımızı taşırdı", "Boş tencere kaynamaz emekli bunu unutmaz" sloganları atan emekliler, ek zam talebinde bulundu.

Platform Sözcüsü Kenan Işık, TÜİK verilerini hatırlatarak meklilere yapılan zamların ilk 3 ay geçmeden eridiğini vurguladı. Işık, şunları söyledi:

"Verilen artışlar fiilen geri alınmıştır"

"2026 yılı başında emeklilere verilen yüzde 12 ve yüzde 18 oranındaki maaş artışları, daha ilk iki ayda yaşanan yüksek enflasyon karşısında erimiş, emeklilerin cebine girmeden geri alınmıştır. Ocak 2026'da, açıklanan yüzde 12 ve 18'lik sözde maaş zamlarının, ocak ve şubat enflasyonları ile yaklaşık yüzde 8'i cebimizden çalınmıştır. Resmi enflasyon verileri dahi göstermektedir ki, yapılan artışlar emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek bir yana, mevcut yoksulluğu daha da derinleştirmiştir. Özellikle gıda, kira, enerji ve sağlık harcamalarında yaşanan fiyat artışları emeklilerin yaşamını sürdürülemez hale getirmiştir. Maaş artışları henüz uygulanmaya başlanmışken ocak ve şubat aylarında gerçekleşen zamlar, emeklilerin alım gücünü hızla düşürmüş; verilen artışlar fiilen geri alınmıştır."

"İnsanca yaşam koşullarından her geçen uzaklaşmakta"

Emeklinin maaşına yapılan zam, pazara, markete ve faturaya yapılan zamlar karşısında yok olmuştur. Resmi verileri yanlış-yanlı açıklayan TÜİK tarafından duyurulan enflasyon oranları bile, emekli maaşlarındaki artışın gerçek hayat karşısında yetersiz kaldığını açıkça ortaya aya koymaktadır. Gerçek enflasyonun çarşıda, pazarda ve mutfakta çok daha yüksek olduğu ise emeklilerin günlük yaşam deneyimiyle sabittir. Bugün milyonlarca emekli; temel gıda ürünlerini almakta zorlanmakta, kira ve faturalarını ödemekte güçlük çekmekte, sağlık harcamalarını karşılayamaz hale gelmekte, insanca yaşam koşullarından her geçen gün daha fazla uzaklaşmaktadır. Bu tablo, emeklilerin kaderi değildir. Yıllarca çalışarak ülkeye değer katan emeklilerin yoksulluğa ve açlığa mahküm edilmesi kabul edilemez. Maaş artışlarının enflasyon karşısında korunmaması, emeklilerin gelirinin sistemli biçimde erimesine yol açmaktadır.

"İnsanca yaşamak her emeklinin en doğal hakkıdır"

Taleplerimiz açıktır: Emekli maaşlarına derhal ek zam yapılmalıdır. Maaş artışları gerçek enflasyon oranlarına göre belirlenmelidir. En düşük emekli maaşı, yoksulluk sınırı dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 2008 yılında çıkartılan aylık bağlama, oranı iptal edilip, 2000 öncesi kriterlere dönülmeli. Maaşlar, yıl içinde gerçekleşen enflasyona karşı otomatik olarak korunmalı, artışlarda milli gelir baz alınmalı. Emekliler, sadaka değil, yıllarca ödedikleri primlerin karşılığını istemektedir. İnsanca yaşamak her emeklinin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı elde etmek için mücadelemizi ve örgütlenmemizi büyüterek sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA