İZMİR-DÖVÜŞ FİLMLERİNDEN ŞAMPİYONLUKLARA

İZMİR'de yaşayan beden eğitimi öğretmeni Volkan Yalçınkaya (43), küçük yaşta izlediği dövüş filmleri sayesinde ilgi duyduğu tekvandoda çok sayıda birincilik elde etti. 2007 yılında dünya, 2019 yılında Avrupa şampiyonu olan ve 11 kez Türkiye şampiyonu olan Yalçınkaya, şimdiki hedefinin 24-26 Kasım'da Avusturya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek olduğunu dile getirdi. Yalçınkaya, Jean Claude Van Damme ve Bruce Lee gibi isimlerin filmleriyle bu spora başladım. 36 yıldır tekvando yapıyorum dedi.

Menderes Şehit Hakan İncekar Ortaokulu'nda Beden Eğitimi Öğretmeni evli ve 1 kız çocuğu babası Volkan Yalçınkaya, çocuk yaşta izlediği dövüş filmlerinden etkilendi. 7 yaşında dövüş sporlarıyla ilgilenmeye karar veren Yalçınkaya, tekvandoya başladı. Kısa sürede başarılı bir sporcu olan Yalçınkaya 11 kez Türkiye şampiyonu olurken, dünya şampiyonluğu ile Avrupa şampiyonluğu derecelerini de elde etti. Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Yalçınkaya şimdiki hedefinin 24-26 Kasım'da Avusturya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek olduğunu dile getirdi. Aksiyon filmleriyle dövüş sporlarına ilgisinin arttığını belirten Yalçınkaya, Jean Claude Van Damme ve Bruce Lee gibi isimlerin filmleriyle bu spora başladım. 36 yıldır tekvando yapıyorum. Aksiyon filmleriyle başladığım bu sporda 2007 yılında Güney Kore Hanmadank Açık Dünya Şampiyonası'nda birinci oldum. Daha sonra katıldığım 2019 Taekwondo Avrupa Poomsae Şampiyonası'ndan da birincilikle döndüm. 11 kez de Türkiye şampiyonu oldum ifadelerini kullandı.

KADIN VE ÇOCUKLARA SPORA DAVET

Tekvandonun bir savunma sanatı olduğunu kaydeden Yalçınkaya, özellikle öğrenci ve kadınları spora davet ederek, İnsanın kendisini nasıl savunması gerektiğini öğretiyoruz. Tekvando branşı, disiplin gerektirir. Özellikle öğrencilere okul hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında özgüven katkısı sağlar. Aynı zamanda disiplin sayesinde öğrenciler, derslerinde de daha başarılı olur. Bir öğrencim aldığı disiplinle, bugün tıp fakültesinde eğitim görüyor. Ortaokul, lise ve üniversiteyi hep dereceyle bitirdi. Maalesef kadına karşı şiddet olaylarının fazla olduğunu görüyoruz. Kadınlar kendilerini savunabilmeli. Özellikle kadınları ve çocukları bu spora davet ediyorum diye konuştu.(DHA)