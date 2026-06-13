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İzmir'deki Tdi Konak Rıhtımı İşletmesi 36 Yıllığına Özelleştirilecek

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir'deki TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi'nin işletme hakkını 36 yıl süreyle devretmek için ihaleye çıktı. İhalede son teklif verme tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İzmir'deki TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi'nin işletme hakkının 36 yıl süreyle devredilmesi amacıyla ihaleye çıktı. İhalede son teklif verme tarihi 5 Ağustos olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait TDİ Konak Rıhtımı İşletmesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale, pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin 90 milyon lira geçici teminat yatırması ve 150 bin lira bedelle ihale şartnamesini satın alması gerekiyor. Son teklif verme tarihi ise 5 Ağustos 2026 olarak açıklandı.

Kaynak: ANKA
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