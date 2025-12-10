İzmir'de ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra işbaşı yaptırılmayan işçiler eylemlerini sürdürdü

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketleri İZELMAN, İZENERJİ ve İZFAŞ'ta temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, işbaşı yaptırılmadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini sürdürdü.

Genel-İş Sendikası üyesi işçiler ve sendika temsilcileri, Konak Atatürk Meydanı yakınlarında toplandı.

"Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun, artık yeter" yazılı pankart açan ve çeşitli sloganlar atan işçiler, Fevzipaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında bulvardaki trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Burada grup adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, eylemlerini üç gündür sürdürdüklerini söyledi.

Sorunu masada çözmek istediklerini ifade eden Gül, "Arkamda gördüğünüz 350 arkadaşım işinden, ekmeğinden edilmiş durumda. Geçimlerini sağlayamıyorlar." dedi.

Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışanların 4 aydır ödenmeyen sosyal hakları için de yakın tarihli bir ödeme takvimi belirlenmesini istediklerini, aksi halde mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.