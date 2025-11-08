Haberler

İzmir'de taksiciler, korsan taşımacılığa karşı kontak kapattı

İZMİR'de taksici esnafı, korsan taşımacılığa tepki göstermek için konvoy oluşturup, kontak kapattı.

İZMİR'de taksici esnafı, korsan taşımacılığa tepki göstermek için konvoy oluşturup, kontak kapattı. Taksiciler, denetimlerin artırılmasını ve haksız rekabetin önlenmesini talep etti.

Taksici esnafı, sabah saatlerinde korsan taşımacılığa tepki göstermek için Alsancak Stadı önünde toplandı. Çok sayıda taksi şoförü, kornalarla Şehitler Caddesi'nden Liman Caddesi'ne, oradan da Cumhuriyet Meydanı'na konvoy yaptı. Araçlarına Türk bayrağı asan taksiciler, sahil şeridinde tek sıra halinde park edip kontak kapattı. 'Korsana dur deyin', 'Erişim yasağı istiyoruz', 'Emeğimize sahip çıkıyoruz', 'Sayın Cumhurbaşkanım esnafın hakkını koruyun' yazılı döviz ve pankartlar taşıyan topluluğa, aileleri de destek verdi.

'GÜVENLİ ULAŞIM ZİNCİRİNİN BİR HALKASIYIZ'

Topluluk adına açıklama yapan taksi şoförü Hasan Hüseyin Savaş (45), "Korsan taşımacılığa karşı yasal denetimlerin artırılmasını, taksicinin emeğini ve rızkını koruyacak adımların atılmasını, haksız rekabetin önüne geçilmesini talep ediyoruz. Taksici esnafı bu şehrin bir parçasıdır. Bizler yalnızca direksiyon başında değil, aynı zamanda İzmir'in güvenli ulaşım zincirinin bir halkasıyız ancak kayıt dışı çalışan, vergi vermeyen korsan taşımacılar hem vatandaşın güvenliğini hem de bizim ekmeğimizi tehdit ediyor. Taksici emeğine sahip çıkmak, halkın güvenliğine sahip çıkmaktır. Yetkililerden sesimizi duymalarını istiyoruz" dedi.Basın açıklamasının ardından 'Korsana hayır' sloganları atan taksiciler, konvoy halinde şehir turu attı. Etkinlik, Bozyaka'daki Köstenci Köprüsü'nde sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
