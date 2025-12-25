Haberler

İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi

İzmir'de 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde yapılan sahte içki operasyonunda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirilirken, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Konak ve Bornova ilçelerinde yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 bin 360 litre etil alkol ele geçirildi, 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve ticaretini önlemek amacıyla Konak ilçesi Güzelyurt ve Kurtuluş mahalleleri ile Bornova ilçesi Mevlana, Ümit ve Egemenlik mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

2 iş yeri ile 4 depoda yapılan aramalarda, 3 bin 360 litre etil alkol, alkollü içki yapımında kullanılan 50 aroma kiti, kapak vakumlama makinesi ile 6 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Şam'dan SDG'ye rest: Müzakere edilemez taleplerde ısrar ediyorlar, anlaşma yok

Şam yönetiminden terör örgütüne rest: Anlaşma yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Diyarbakır'da otomobil yayaya çarptı, sürücüler birbirlerinin üstüne yürüdü

Can çekişen vatandaşı bırakıp kavgaya tutuştular
Sibirya soğukları geliyor, sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Sıcaklıklar bir anda düşüyor! Tüm Türkiye buz kesecek
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi

Altın yeni rekora doğru koşuyor
Arda Güler'e benzeyen kız viral oldu: Yapay zeka değilim

Sosyal medya onu konuşuyor: Yapay zeka değilim
Ücretsiz dağıtılan çikolataları yiyen 20 öğrenci hastanelik oldu

20 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Okula gelen o isim gözaltında