İzmir'de Sağanak Yağış Esnafı Zora Soktu

İzmir'de şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, esnaflar kum torbalarıyla önlem almaya çalıştı. Bazı iş yerleri su baskınından etkilendi.

1) İZMİR'DE SAĞANAK NEDENİYLE ESNAF, KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDI

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden sağanak etkisini sürdürürken, kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklar suyla dolu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.

Alsancak Mahallesi'nde market işleten evli, 2 çocuk babası Cemil Çakmakçı (53), "Bu bölge değişmiyor, 40 yıldır aynı. Mazgallar daha yeni yapıldı. Barikat yaptık ama iş yerini koruyacağını da düşünmüyorum" dedi.

Öte yandan son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.

