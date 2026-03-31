İzmir'de "Otizmi Müzikle Fark Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

KEDİ Otizm Derneği ve Kültürpark Tenis Spor Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 'Otizmi Müzikle Fark Ediyoruz' etkinliği, otizm farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Konserde koro, otizm konusunda duyarlı mesajlar vermek için sahne aldı.

İzmir'de "Otizmi Müzikle Fark Ediyoruz" sanat müziği konser etkinliğiyle farkındalık oluşturuldu.

KEDİ Otizm Derneği ile Kültürpark Tenis Spor Kulübü işbirliğiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kültürpark Tenis Spor Kulübü Dönem Başkanı Aydan Ersezen, otizm farkındalığı yolunda daha fazla kişiyi farklılıklarıyla aralarında görmeyi dilediklerini söyledi.

Her dönem sosyal sorumluluk projelerinde yer alan koronun bu kez otizme dikkati çekmek amacıyla sahne aldığını belirten Ersezen, "Bu yıl otizmin rengi kırmızıya gönül verdik. Bu nedenle koromuz kırmızı renkli kıyafetlerle sahne aldı. Yine kırmızı kıyafetlerimiz ve kalplerimizin üzerindeki kırmızı güllerle sizleri karşıladık. Bu kırmızı gülleri otizmli çocuklarımız yaptılar ve sizlere ulaştırdılar." dedi.

Ersezen, etkinliğe katılan, emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şef Güldehen Marmara yönetimindeki koro, otizme dikkati çekmek amacıyla sahne aldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, Marmara yönetimindeki koro, otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sevilen sanat müziği eserleri seslendirdi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
