İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile yangına müdahale ediyor.