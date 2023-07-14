İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozer ile yangına müdahale ediyor.
İzmir'de makilik alan yangına havadan ve karadan müdahale
İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın ilçeye bağlı Demircili Mahallesi mevkiinde makilik alanda meydana geldi. Saat 13.30'da çıkan yangına 13.38'de ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz 4 su ikmal ve 3 dozer ile karadan müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Güncel