İzmir'de Lastik Botlarda Yakalanan 54 Düzensiz Göçmen

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında lastik botlardaki 5'i çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, durdurduğu lastik bottaki 4'ü çocuk 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.