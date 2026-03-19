İzmir'de kumar oynarken yakalanan 162 kişiye para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 162 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakaköy ve Gökdere mahallelerinde daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen iki işletmede yeniden kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 162 kişiye toplam 1 milyon 879 bin 848 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri yeniden mühürlendi.

İşletme sahipleri Ö.Ö. ve T.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.