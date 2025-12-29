Haberler

İzmir'deki zimmet operasyonunda 9 şüpheli adliyede

İzmir'de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik zimmet operasyonu kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Kooperatif üyelerinin zarara uğratıldığı ve iç usulsüzlükler tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
