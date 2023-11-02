İzmir'de kaza: 3 genç hayatını kaybetti, eski Manisaspor Başkanı adliyeye sevk edildi

3 kişinin öldüğü kazada eski kulüp başkanı adliyede

İzmir'de 3 kişinin öldüğü kazada motosiklet ters yönde seyretmiş

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 3 gencin hayatını kaybettiği kazaya karışan otomobil sürücüsü Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan kaza esnasında 3 kişinin bulunduğu motosikletin ters yönde seyrettiği öğrenildi.

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında, Ankara Asfaltı Caddesi Osman Kibar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu idaresindeki 34 BCF 338 plakalı otomobil ile üzerinde 3 kişi bulunan ve ters yönde gittikleri ileri sürülen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mertan Deniz İrez (21), Bünyamin Ceylan ve Rüçhan Sami Yüzgeç yola savruldu. Kazayı gören çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Mertan Deniz İrez'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulanslara alınarak hastanelere kaldırılan ağır yaralılardan diğer ikisinin de hastanelerde hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu noktada kazaya karışan otomobil ve motosiklet olay yerinden kaldırılırken, otomobil sürüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eski başkan adliyeye sevk edildi

Öte yandan, kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Manisaspor eski kulüp başkanı Mehmet Haluk Çubukçu, polis tarafından gözaltına alındı. Çubukçu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.