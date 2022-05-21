Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi - Haberler

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Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'in Konak ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp kayınvalidesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde eşini bıçaklayarak öldürüp kayınvalidesini yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde eşi Cansu A'yı öldüren, kayınvalidesi Nedime G'yi yaralayan katil zanlısı M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi.

Zanlı, polis ekiplerinin Buca ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Cansu A'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından kardeşleri tarafından teslim alındı.

Nedime G'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

En küçük çocukları evdeymiş

Üç çocuk annesi Cansu A'nın hayatını kaybettiği olaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Cansu A'nın şiddet uygulayan kocasına bir süre önce boşanma davası açtığı, davanın ilk duruşmasının gelecek ay görüleceği belirtildi.

Cinayet sırasında, çiftin 5 yaşındaki en küçük çocuklarının evde bulunduğu öğrenildi.

M.A. (37), eşi Cansu A'nın ailesinin yaşadığı Çınartepe Mahallesi'ndeki evde dün akşam saatlerinde, karısı ile kayınvalidesi Nedime G'yi bıçakla yaralamıştı. Zanlı kaçmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Cansu A. kurtarılamamıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

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