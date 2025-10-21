İzmir'de Kaçak Sigara Üretimine Baskın: Milyonlarca Malzeme Ele Geçirildi

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, adresi belirlenen depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 3 milyon 400 bin sigara filtresi ve 5 bin 865 rulo sigara üretim kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.