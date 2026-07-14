İzmir'de kaçak içki ve tütün operasyonlarında 14 şüpheliye adli işlem

İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak içki ve tütün operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi ve ticareti ile kaçak ve sahte tütün mamullerinin satışının önlenmesi amacıyla 8 ayrı operasyon düzenlendi.

İzmir, Torbalı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Buca, Bornova, Konak, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 100 litre etil alkol, 16 bin makaron, 1000 bandrol, 1240 paket gümrük kaçağı sigara ve 60 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 3 merdiven altı etil alkol imalathanesi ortaya çıkarıldı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.