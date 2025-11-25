Haberler

İzmir'de 2 Kilo Ağırlığında Dev Boyoz Üretildi

Güncelleme:
İzmir'de boyoz ustası Burhan Orhan, 600 lira fiyatla satışa sunduğu 2 kilo ağırlığındaki dev boyozu hazırladı. Normal boyozdan farklı olarak büyük boyutta hazırlanan bu lezzet, İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi olmaya aday.

İZMİR'de boyoz ustası Burhan Orhan, 2 kilo ağırlığında dev boyoz hazırladı. Dilim ya da kilo olarak satışa sunulan boyozun fiyatının 600 lira olduğunu belirten Orhan, "Reçetesine ve lezzetine uygun, usulüne sadık kalarak yaptım" dedi.

İzmirlilerin kahvaltısının vazgeçilmezi olan ve 8 Aralık 2017'de tescillenerek 13 Temmuz 2012'den itibaren koruma altına alınan İzmir boyozu, ustaların ellerinde, farklı boyutlarda üretiliyor. Farklı gramajlarda boyoz hazırlamak için kolları sıvayan boyoz ustası Burhan Orhan, normal ve 'cips boyoz' adını verdiği çeşitlerin ardından bu kez iki kilo ağırlığındaki dev boyozu satışa sundu. 25 yıldır boyoz ustalığı yapan Orhan, hazırladığı dev boyozu dilimleyerek ya da kilo üzerinden satışa çıkardığını belirtti.

'DENEME AMAÇLI BAŞLADIM'

Burhan Orhan, "İzmir boyozuna aşık bir ustayım. Yıllardır boyoz üzerine çeşit geliştiriyorum. 2007 yılında 'cips boyoz' adıyla ufak boyozlar hazırlamaya başladım. Onlar 10-15 gram ağırlığa sahip. Şimdi de 2 kilo ağırlığında dev boyoz yaptım. Normal standartlardaki bir boyoz 50-60 gramdır. Deneme amaçlı başladım. Dilim dilim ya da kilo üzerinden satacağım. İzmir'in meşhur boyozunu 2 kilo olarak hazırladım. Reçetesine ve lezzetine uygun, usulüne sadık kalarak yaptım. Başarılı oldu ve ilgi görmeye başladı. İzmir'de '2+1' diye meşhur bir söz vardır; 2 boyoz 1 yumurta anlamına gelir. 2+1 denildiğinde hemen müşteriye siparişi gelir. Buna da 2+20 diyeceğiz. Bu dev boyozu, 20 yumurta ile servis edebiliriz" diye konuştu.

'7 BİN LİRA BOYOZ FATURASI OLMAZ'

Geçen günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan ve Ticaret Bakanlığı'nın inceleme başlattığı 'İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının vatandaşa 7 bin TL hesap çıkardığı' haberlerine de değinen Orhan, "İzmir'de 7 bin liralık boyoz faturası duyunca sektör temsilcileri olarak üzüldük. İster içli, ister etli, ister yumurtalı olsun 7 bin lira boyoz faturası olmaz. Bana göre bir istismar söz konusu. 100 tane içli, sayas peynirli ya da pastırmalı boyoz, en fazla 2 bin ya da 3 bin lira yapar. Bugün yaptığımız dev boyozun satış fiyatı 600 lira. Maliyeti ise yaklaşık 400 lira" dedi.

'İŞTAHLA YENİLİYOR'

İzmir boyozuna talebin çok yüksek olduğunu söyleyen Orhan, "Küçük boyoz, normal standart boyozun yarısı kadar. Ancak işçilik açısından biraz uğraştırıcı olduğundan cips boy adını verdiğim bu boyozun fiyatı 10 lira. Normal sade boyoz 15 lira. İzmir'de hatta Türkiye'de tek olarak hazırladığımız dev boyoz önce müşteriler tarafından yadırgansa da tadına baktıklarında, İzmir boyozunun reçetesi bozulmadığı için iştahla yeniliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
