İzmir'de 120 Dakika Ücretsiz Aktarma Uygulaması Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma uygulamasına geçileceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma için çalışmaları tamamladıklarını bildirdi.

Soyer, açıklamasında, "Gerçekleştirdiğimiz raylı sistem yatırımları ve aldığımız yeni otobüsler sayesinde 90 değil, 120 dakika ücretsiz aktarma için çalışmaları tamamladık. Uygulama mart ayından itibaren başlayacak." ifadelerini kullandı.