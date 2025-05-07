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İzmir Büyükşehir Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle 3.7 Milyon Lira Ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesine Çevre Kirliliği Nedeniyle 3.7 Milyon Lira Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de açık alanda vahşi çöp depolaması nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine toplamda 3 milyon 739 bin 452 lira ceza kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda çöp depolanmasıyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince Tire ilçesinde gerçekleştirilen denetlemelerde, Karateke mevkisindeki açık alanda "vahşi çöp depolama" yapıldığı tespit edildi.

İlgili çevre kanununa istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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