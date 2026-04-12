İzmir'deki "kooperatif" soruşturmasında yakalanan Ümit Erkol ve 8 şüpheli adliyede

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 9'u yakalanmış, 1'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Erkol da Ankara'da gözaltına alınmıştı. İzmir'e getirilen Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
