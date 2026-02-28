Haberler

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkıp, depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki atölye ve depolara sıçradı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan ve depoya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki atölye ve depolara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayda çok sayıda iş yerinde hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
