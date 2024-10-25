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İzmir Aliağa Limanı'nda Rüşvet Operasyonu: 23 Tutuklama

İzmir Aliağa Limanı'nda Rüşvet Operasyonu: 23 Tutuklama
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İzmir Aliağa Limanı'nda düzenlenen rüşvet operasyonunda 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında liman memurları da bulunuyor.

İZMİR Aliağa Limanı'nda, aralarında liman memurlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İzmir Aliağa Limanı'nda gemi giriş ve çıkışlarında eksiklikleri görmezden gelip, görevi kötüye kullandığı belirtilen şüphelilere yönelik şikayetler üzerine, polis çalışma başlattı. Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, hazırlıklarını tamamlayıp, 3 gün önce operasyon gerçekleştirdi. İzmir merkezli Mardin, Manisa ve Tokat illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Aliağa Limanı'nda görev yapan memurlar ve acente çalışanlarının da aralarında yer aldığı; görevi kötüye kullanma ve rüşvet iddialarıyla 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi. Aliağa KOM Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 33 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartı ile serbest, 1 kişinin de mahkemece serbest bırakıldığı belirtildi.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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