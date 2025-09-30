İzmir Aliağa'da Kimyasal Fabrikada Yangın

İZMİR'in Aliağa ilçesinde kimyasal madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten fabrikada saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN / İZMİR,