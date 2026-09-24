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İYİ Partili Dervişoğlu, Economist'in fon uyarısını alıntılayıp hükümeti eleştirdi

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İYİ Partili Dervişoğlu, Economist'in fon uyarısını alıntılayıp hükümeti eleştirdi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, The Economist'in fon krizi uyarısını alıntılayarak hükümeti eleştirdi. Dervişoğlu, hedefinin Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler kategorisinden 'muasır medeniyet' seviyesine yükseltmek olduğunu söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, The Economist'in Türkiye'nin fon krizi nedeniyle gelişmekte olan ülkeler kategorisinden çıkabileceğine ilişkin paylaşımını alıntılayarak hükümeti eleştirdi. Dervişoğlu, "Bizim hedefimiz, Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler kategorisinden 'muasır medeniyet' seviyesine yükseltmek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda The Economist'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesine değindi. Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"The Economist: Fon krizi yüzünden Türkiye, gelişmekte olan ülkeler kategorisinden çıkabilir.

Hükümetin yaptığı: Memleketi gelişmekte olan ülkeler kategorisinden, küme düşme riskiyle karşı karşıya bırakmak.

Bizim hedefimiz: Türkiye'yi gelişmekte olan ülkeler kategorisinden, 'muasır medeniyet' seviyesine yükseltmek."

Kaynak: ANKA
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