Müsavat Dervişoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve  Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Görüştü

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ ve TOBB başkanları ile bir araya gelerek ekonomi politikalarını görüştü.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
