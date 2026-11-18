(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden uygulanan geçiş ücreti cezaları ve icra süreçlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na sorular yöneltti. Ödenmeyen geçiş ücretlerine dört kat ceza uygulanmasını eleştiren Kavuncu, dava ve icra süreçlerinde iktidarla bağlantılı kişilerin görev aldığı iddialarının araştırılmasını istedi. Kavuncu, "Bu iş planlı ve organize bir yolsuzluk mudur? Ortada bu yolsuzluğu gerçekleştiren bir suç örgütü ve üyeleri var mıdır?" diye sordu.

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, HGS geçiş ücretleri, cezalar ve icra takiplerine ilişkin iddiaları sosyal medya hesabından yeniden gündeme taşıdı. Özel işletmelerin ve yüklenici firmaların sorumluluklarının açıklığa kavuşturulmasını isteyen Kavuncu, konunun hem adli hem de kurum içi soruşturmalarla incelenmesi gerektiğini belirtti.

"DÖRT KAT CEZA UYGULANMASININ TEFECİLİKTEN NE FARKI VAR?"

HGS geçiş ücretlerinin sürücülere bildirilmemesini eleştiren Kavuncu, özel işletmelerin ve yüklenici firmaların ihmallerinin belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Kavuncu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HGS tuzağında sorulması gereken soruları tekrar soruyoruz: Özel işletmelerin ve yüklenici firmaların ihmalleri tam olarak hangi noktalarda? Geçiş ücretlerinin bildirilmemesi, 2026 yılında nasıl mümkün olabiliyor? Ödeme yapılmaması durumunda 4 kat ceza uygulanmasının tefecilikten ne farkı var? Dava dosyalarını takip edenler, icra süreçlerini yürütenler kime göre, kim tarafından, hangi kıstaslarla belirleniyor? Dava dosyalarını takip edenlerin, AKP içinden bazı üst düzey yetkililerin çocukları ve bazı üst düzey bürokratların da eşi olması tesadüf mü? Yapılması gereken denetimler yapılıyor mu, yapılıyorsa kim tarafından yapılıyor? Bu işin adalet mekanizmasında bulunan ayakları da var mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bu sorular en kritik noktalar: Bu iş planlı ve organize bir yolsuzluk mudur? Ortada bu yolsuzluğu gerçekleştiren bir suç örgütü ve üyeleri var mıdır? Bu yapıda iktidarla ilişkili isimler var mıdır? Sayın Bakan, yüklenici firmalarla bir araya gelip konuşmak, meselenin üstünü kapatmak demektir. Bu konuya dair hem adli hem de kurum içi soruşturmalar başlatılmak zorunda! Biz konuyu TBMM'ye de taşıdık, takibini de yapacağız."

Kaynak: ANKA