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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harcının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi sundu

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yurt Dışına Çıkış Harcı'nın kaldırılmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu. Zorlu, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" mesajını paylaştı.

İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harçlarının kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi verdiklerini duyurdu. Zorlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

150 TL olan yurt dışı çıkış harcı ücretinin 10 katına çıkarak 1500 TL olacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Zamma ilişkin yetkililerden bir açıklama gelmezken stok yapanlara uyarıda bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamaları iddiaları doğrular nitelikte oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada zam iddiası yalanlanmazken, "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir" denilerek stokçular uyarıldı.

Zam iddiaları henüz netlik kazanmamışken İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, yurt dışına çıkış harcının seyahat özgürlüğünü kısıtladığını belirterek tamamen kaldırılması hakkında kanun teklifi verdi. Zorlu X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum hem vergi sistemine, hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

"HEM VERGİ SİSTEMİNE, HEM DE SEYEHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRI"

GİB'in açıklamasının zammın işaretini verdiğini belirten Zorlu, "Yurt Dışına Çıkış Harcı'nın 1500 TL düzeyine getirileceği bilgisi kamuoyunda sıkça tartışılırken Gelir İdaresi Başkanlığı açıklaması ile zammın işaretini vermiştir. Esasen bir vergi görünümünde olan bu uygulama 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun bir an önce kaldırılmalıdır." dedi.

Zorlu, kanun teklifi verdiğini şu sözlerle duyurdu:

"Öyle bir vergi uygulaması ki diğer vergilerde olduğu gibi alınamaması durumunda vatandaşa yurt dışına çıkma yasağı gelmektedir. Bu durum hem vergi sistemine hem de seyahat özgürlüğüne aykırıdır. Bu gerekçelerle muafiyetleri artırmak yerine uygulamayı tamamen kaldırmayı kamu yararı açısından daha faydalı buluyorum. İlgili Kanun Teklifimizi hazırlayarak az önce teslim ettik. TBMM açılır açılmaz gündeme alınmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu Milletvekili İYİ Parti Ankara Politika Ekonomi Güncel Haberler

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