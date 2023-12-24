İYİ Parti Milletvekili Fakıbaba, akademisyenlerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi

İyi Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM Genel Kurulu'nda; akademisyenlerin yaşadıkları sorunları gündeme getirdi. Fakıbaba, "Doktorlar, hemşireler ve mühendisler gibi akademisyenler de insanca yaşayabilmek adına yurt dışı arayışlarına girmişlerdir. Toplam 10 yıllık eğitimini tamamlayan daha sonrasında iki tez ve birçok yayın yapan bir öğretim görevlisi 2023 yılı itibarıyla ortalama 35-40 bin lira maaş almaktadır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Bugün Genel Kurul'da 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 14'üncü maddesi üzerine konuşan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, şunları kaydetti:

"Bugün özellikle akademisyenlerin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Maaşlarının yoksulluk sınırının altında oluşu ve ücretlerinde hiçbir iyileşme yapılmaması mesleğin cazibesini yitirmesine sebep olmuş ve akademiden kopuşlar başlamıştır. Doktorlar, hemşireler ve mühendisler gibi akademisyenler de insanca yaşayabilmek adına yurt dışı arayışlarına girmişlerdir.

Lise eğitimi sonrasında üniversiteyi kazanarak 4 yıllık lisans iki yıllık master, 4 yıllık doktora toplam 10 yıllık eğitimini tamamlayan daha sonrasında iki tez ve birçok yayın yapan bir öğretim görevlisi 2023 yılı itibarıyla ortalama 35-40 bin lira maaş almaktadır.

Üniversite mezunu bir devlet memuru 4800 ek göstergeye sahipken aynı üniversiteden mezun akademisyen olmayı tercih etmiş bir kişinin ek göstergesi 4200'dür. Sizce bu adil mi? Ülkemize olumlu katkı sağlayan akademisyenlerin sayısı düşecek, ülke teknoloji, bilim ve ilim alanlarında geri kalmaya devam edecektir."