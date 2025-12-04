İyi Parti Grup Başkanvekili Kavuncu: "İktidara Sesleniyorum, Bakın Gün Gelir Bu Kantar Sizi de Tartar"

(TBMM) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Herkes yargılanabilir, herkes soruşturulabilir ama siz Merkez Bankası ile ilgili yolsuzluk konusunda bir soruşturma başlatıp ondan sonra tutuksuz yargılama kararı verirken, beri tarafta bambaşka bir uygulama yaparsanız, efendim bir olayda üst düzey yöneticileri astlarının attığı imzadan dolayı sorumlu tutmazsanız, mesela Kartalkaya yangınındaki gibi, ama başka bir olayda üst düzey yöneticileri astlarının atmış olduğu imzadan dolayı sorumlu tutar tutuklarsanız nasıl eşit yargıdan bahsedeceksiniz, nasıl eşit hukuktan bahsedeceksiniz?" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kavuncu, ekonominin her zamanki gibi milletin önceliği olduğunu, asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin tartışmaların yine başlayacağını belirterek, "Yüzde 30 bir zam yapıldığında bile asgari ücret, açlık sınırının yüzde 2,8 altında başlayacak 2026 yılına veya yüzde 20 zam yapıldığı zaman da yüzde 19,6 ile açlık sınırının altında bitecek asgari ücret rakamı" diye konuştu.

Her kesimde çok ciddi sıkıntı bulunduğunu, ümitsizlik, umutsuzluğun had safhada olduğunu, öğretmenlerin yüzde 50'sinin gelirleriyle giderlerini ancak karşılayabildiğini, yüzde 25'inin de ek iş yaptığını, gençlerin de ekonomik sıkıntılardan adeta yıldıklarını anlattı. Aile Bakanlığına, 180 bin çocuğun ailesinin başvuru yaparak, "Biz çocuklarımıza bakmakta sıkıntı çekiyoruz" diye talepte bulunduklarını belirten Kavuncu, "2026 bütçesini biz tükenmekte olan, milleti tüketen iktidarın bir tükeniş bütçesi olarak ifade ediyoruz" dedi. Buğra Kavuncu, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma uzun namlulu silahlı korumaları eşliğinde gelmesini eleştirerek, şunları söyledi: "Bu konuda Türkiye'ye gelen herkese elbette misafirperverlik gösterilir. Ama burası bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti bir muz Cumhuriyeti değildir. Burası bir kabile devleti de değildir. Herkes protokolleri uygun bir şekilde gelir ağırlanır ve ondan sonra da ayrılır. Fakat bu geliş burada gösterilen tavırlar, uzun namlulu tüfeklerle, kamuflaj elbiseleri ile hiç bir resmi ünvanı olmayan bir kişiye gösterilen bu tavır ciddi şekilde tartışma yaratmıştır. Zamanında biz bu muameleyle karşılaşanların kırmızı pasaportu almak için nasıl Ankara'da dolaştıkları da çok iyi biliyoruz. Bu muameleye tabi tutulanların teröristlerin iade edilmesi kendilerine söylendiğinde 'Kedi bile vermem' dediklerini de çok iyi hatırlıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devletin normları, hukuk kuralları protokol kuralları içerisinde hareket etmeli. Bakın bir milletvekili bugün bir açıklama yapmış konuyla ilgili ve demiş ki ya olur yani daha önce de Türkiye'den giden resmi devlet görevlileri de korumalarıyla gitti. Galip Ensarioğlu yaptığı açıklamadan bahsediyorum bakar mısınız yaklaşıma? Türk milletinin onurunu taşıyan, bu devletin onurunu, gururunu düşünen hiç kimse bu meseleyi görmezden gelemez. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz bununla ilgili eleştirilerinizi en yüksek tonda yapmaya devam edeceğiz ve bitmedi de bu işi orada. Ondan sonra da tabii açıklamalar yapıldı ofisinden. Bir siyasi partinin genel başkanına çok ağır kitaplarda bulunuldu. Yani Türkiye'de hiçbir siyasi partinin bir genel başkanına böyle bir yaklaşımda böyle bir hitapta bulunulması da doğru değildir, kabul edilemez."