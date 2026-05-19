İYİ Parti'den yeni anayasa eleştirisi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "yeni anayasa" açıklamalarını değerlendiren İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, hukukun üstünlüğü endekslerinde Türkiye'nin son sıralarda olduğuna vurgulayarak, "Asıl mesele mevcut anayasamızın darbeciler tarafından yapılmış olması değil, ülkede hukuk ve adalet güvenliğinin olmamasıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Darbe lekesi taşıyan anayasadan kurtulmak istiyoruz" ve Bakan Gürlek'in "Milletin yeni ve sivil anayasa beklentisi zirveye ulaştı" söylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

"MEVCUT ANAYASANIN ZATEN 130'DAN FAZLA MADDESİ DEĞİŞTİ"

Hem Erdoğan'ın hem de Gürlek'in açıklamalarını yakından takip ettiklerini belirten Osman Ertürk Özel, "Her iki isim de Anayasa'ya bir darbe imasında bulunuyorlar ve Anayasa'nın işlevini yitirdiğini, bir darbe ürünü olduğunu, bunun da ülkemize yakışmadığını ifade ediyorlar. Meselemiz esasen Anayasamızın bir darbe ürünü olması değil. Çünkü mevcut Anayasamız, 1982'den bu yana 4-5 kez çok ciddi değişikliklere uğramış bir anayasa" diye konuştu.

Mevcut Anayasa'nın 130'dan fazla maddesinin 1982'den bugüne değişikliğe uğradığını belirten Özel, "Bakın, bu ülkede bir mesele varsa, bir hukuk, bir adalet problemi varsa bunun nedeni mevcut Anayasamızın darbeciler tarafından yapılmış olması değil, ülkede hukuk ve adalet güvenliğinin olmamasıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, 142 ÜLKE ARASINDA 118'İNCİ SIRADA

Türkiye'deki hukukun üstünlüğü problemi olduğunu savunan Özel, "Bütün hukukun üstünlüğü endekslerine bakın, en son verilere göre 142 ülke arasında 118'inci sıradayız. Böyle bir ülkede sorunların çözümünü yeni bir anayasa yapmakta bulmak bana biraz abes geliyor" dedi.

"İKTİDAR MEVCUT ANAYASAYA DA UYMUYOR"

Dikkat çekilmesi gereken noktalardan birinin de iktidarın zaten mevcut Anayasa'ya uymaması olduğunu söyleyen Özel, "Bu iktidar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da tanımıyor. Yeri geliyor, ortağıyla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması gerektiğini dahi açıkça dile getiriyor. Bu iktidar tarafından kapsayıcı ve onların deyimiyle bütün insanların 'Benim anayasam' dediği bir anayasa yapılmasını beklemek gerçeklikten kopukluk gerektiriyor" diye konuştu.

"EKONOMİK KRİZ VE İHANET SÜRECİ İÇERİSİNDEYİZ"

"Bu gündem neden sürekli ısıtılıp önümüze geliyor" diye soran Özel, "Çünkü gizlenmesi çok zor bir ekonomik kriz içerisindeyiz, bir ihanet sürecinin içerisindeyiz. Bu iki süreç, iktidar tarafından gizlenebilsin diye yeni anayasa tartışması önümüze getiriliyor" dedi."

Özel, partisinin yeni anayasaya ilişkin tavrını, "İYİ Parti olarak bulunduğumuz nokta şudur: Yeni bir anayasa yapabiliriz ama kesinlikle ve kesinlikle otoriter bir rejimi tahkim etmeyiz. Parlamenter sisteme dönmek isteriz ve mevcut Anayasamızın değişmez maddeleri bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimizdir" ifadeleriyle özetledi.

