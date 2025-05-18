İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Samsun'da Esnaflarla Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Samsun'da Esnaflarla Bir Araya Geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların dertlerini dinledi. Esnaf, gençliğin umutsuzluğuna dikkat çekerek, siyasetin artık para kazanma sanatı haline geldiğini ifade etti.

(SAMSUN) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na Samsun'un Çiftlik Caddesinde dert yanan bir esnaf, "Ne gençlikten umudum kaldı ne gelecekten. Bir tane genç de 'bu ülkeden umutluyum, geleceğimi kuracağım' demiyor. Ben 50 yaşındayım bir şekilde hayatımı tamamlarım ama gençlikten ümidim bitti. Aileler perişan. Bilmiyorum, siyaset para kazanma sanatı oldu bu ülkede. Vatandaşı düşünen kimse yok artık" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tütün İskelesi'nde gençlerle buluşmasının ardından, iskeleden Onur Anıtı'na yürüyerek geçti. Anıta çelenk bırakan Dervişoğlu, daha sonra Samsun'un en işlek caddesi Çiftlik Caddesi'ne geçerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafla sohbet eden, taleplerini dinleyen Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na dert yanan bir esnaf, "Bu ülkeye gerçekten adalet gelecek mi? Düne kadar hain olanlar birden bire vatansever oluyor, vatanseverler de birden bire hain oluyor. Parası olanlar her türlü her şeyden yırtıyor, çıkıyor bir şekilde ama parası olmayan zulüm üstüne zulüm görüyor" diye konuştu.

Dervişoğlu'nun, "O zaman soruyorum sana, iyi misin" sorusunu yönelttiği esnaf, "İyi değilim. Çöküyorlar her taraftan. Huzur muzur yok. Şu caddeye bir çıkın bir tane yüzü gülen insan görün ya. Gençliğin hepsi gözü dönmüş artık. Niye bunun önüne geçilmiyor. Ne gençlikten umudum kaldı ne gelecekten. Bir tane genç de 'bu ülkeden umutluyum, geleceğimi kuracağım' diyen yok. Ben 50 yaşındayım, bir şekilde hayatımı tamamlarım ama gençlikten ümidim bitti. Aileler perişan. Bilmiyorum, siyaset para kazanma sanatı oldu bu ülkede. Vatandaşı düşünen kimse yok artık" ifadelerini kullandı. Dervişoğlu ise "Biz 'kim ne olacak' diye sormuyoruz, 'vatandaş ne olacak' diye soruyoruz" diyerek, hayırlı işler diledi.

Dervişoğlu'na yoğun ilgi

Cadde boyunca vatandaşlarla da sohbet eden, tokalaşan Dervişoğlu'na vatandaşın ilgisi yoğundu. Kimi zaman vatandaşların sarılarak sevgisini gösetirdiği Dervişoğlu'na, bir esnaf döner ikram etti, bir başka esnaf dondurma ikramında bulundu. Bir kuyumcu ise kayı boyu sembolü olan 'İYİ' yazılı yüzük hediye etti. CHP teşkilatında görevli olduğunu söyleyen bir kadın ise "Harikasınız. Takdirimiz çok büyük size. Peşinizdeyiz ne olursa olsun memleket için" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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