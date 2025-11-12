İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu EYT Temsilcileri ile Görüştü

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de EYT Emekliler Federasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcileriyle bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu TBMM'de EYT Emekliler Federasyonu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu temsilcileriyle bir araya geldi. Mağduriyetlerini, görüşlerini ve taleplerini dinleyerek partimizin çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.