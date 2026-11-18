Dervişoğlu: Asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır

Yİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, milletin fakirleştikçe öz güvenini kaybettiğini, öz güvenini kaybettikçe korkularının arttığını ve dayatılanlara razı olduğunu söyledi. Dervişoğlu, "İşte 'Türkiye Yüzyılı' projesi budur. Bunun pazarlamacılarına iyi bakın. Sözlerine ve yaptıklarına iyi bakın. Bugüne kadar, Türkiye'ye ne verdiklerine iyi bakın. Son 10 yılımıza iyi bakın. Bugün milyonlarca vatandaşımızın cebine giren asgari ücret 28 bin liradır. Açlık sınırı ise 38 bin lirayı aşmıştır. Yıl sonu 40 bin liraya varacaktır. Biz bu hali yıllardır konuşuyoruz, 10 yıldır vaziyet aynıdır. Açlık sınırını geçmeyen, yoksulluk sınırına varmayan gelirlerle yaşamayı hak ediyor muyuz? Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil insani bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

'ESNAF EKMEK TEKNESİNE KİLİT VURUYOR'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, aktif icra dosyası sayısının 25 milyona dayandığını belirterek, "Her iki yetişkinden birine en az 1 icra dosyası düşmektedir. Piyasa mıdır, yoksa dev bir icra dairesi mi, belli değildir. İktidar bu borç yangınını söndürmek yerine kredi musluklarını tamamen kapatmış ve piyasanın nefes borusunu kesmiştir. 'Ekonomiyi toparlayacağız' diyerek başlatılan bu acımasız sıkılaşmanın faturasını saray değil, doğrudan üretici ödüyor, esnafımız ödüyor. Günde kaç dükkan kapanıyor biliyor musunuz? Ayda 10 binden, günde ise 340'tan fazla esnafımız kan ağlayarak ekmek teknesinin kapısına kilit vuruyor. 'Can suyu projesi' diye millete müjde verdiler. Adını da 'nefes kredisi' koydular. Zaten bu isimlendirmeler bile yarattıkları halin ilanıdır. 'Biz esnafı nefessiz bıraktık' demektir. Ama bu şartlarda, böyle bozuk ve yoz bir düzende, hukuk ve sermaye güvencesinden yoksun bir piyasa, suni teneffüsle hayatta kalamıyor, kalamaz. Sanmayın ki bu ateş sadece esnafı yakıyor. Üreten, bu ülkenin yükünü omuzlayan sanayicimizde de durum farklı değildir. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun ciroları kağıt üzerinde büyüyor. Peki gerçek nedir? Bu dev kuruluşlar bile istihdam artışı yaratamıyorlar. Bu durum, iktidarın 'büyüyoruz' diyerek pazarladığı sahte başarı hikayesinin, memleketi amansız bir işsizliğe mahkum eden ağır bir yıkım tablosu olduğunun bir başka delilidir" dedi.

'ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Fon soruşturmasına da değinen Dervişoğlu, "Fon maskesi altında kurulan o karanlık tezgahta dönen dolapların faturası yine namuslu vatandaşımıza kesilmek isteniyor. Çıkıp bu organize soygunu sanki sıradan bir durummuş gibi 'Serbest piyasa koşulları', 'Yatırım riski' diyerek örtbas etmeye çalışıyorlar. Hayır efendim. Ortada ne bir piyasa riski vardır ne de sıradan bir kayıp. Bu memlekette para yok olmaz. İktidarın kurduğu yağma düzeninde, para sadece kılıfına uydurulup rant şebekelerine peşkeş çekilir. Yaptıkları tam olarak budur. Milletin parasını yandaşlarına peşkeş çekmişlerdir. Meşhur bir liste olduğu konuşuluyor. 1-16 Eylül tarihleri arasında, fonlar temerrüde düşmeden önce, içeriden aldıkları tüyolarla sırra kadem basan o imtiyazlı zümrenin listesi. 440 kişi, 15 gün içinde 401 milyar lirayı çekip, göz göre göre, organize bir biçimde bu parayı sistemin dışına kaçırmıştır. Açık ve net ifade ediyorum; vatandaşa ödeme yapacak kaynak mı arıyorsunuz? Kaynak o listedeki hortumculardır. Liste devletin elindedir, adresleri bellidir. Buradan Sayın Erdoğan'a yeniden hatırlatıyorum. Bu devleti yönetiyorsan, vatandaşın muhatabı sensin. Ortada eşi benzeri görülmemiş bir soygun vardır. 'Haberim yoktu. Birileri şeytana uymuş' diyerek bu işten sıyrılamazsın. Senin üzülüp üzülmemen de kimsenin umurunda değildir. Milletin ümüğü sıkılmıştır, nefesler de sabırlar da tükenmiştir. O soyguncuların kim olduğunu da paraların nereye aktığını da bal gibi biliyorsun. Çık ve devletin başı olarak gereğini yap ama artık 'kandırıldım' deme. Çık, bu aziz milletten aman dile, özür dile. Çünkü her şeyin sebebi de sorumlusu da kurduğun bu düzendir. Kaçırılan o milyarları tahsil et ve anaparası çalınan vatandaşlarımızın hakkını kuruşu kuruşuna öde" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı