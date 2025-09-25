İYİ Parti'den TOKİ Skandalına Sert Tepki: 'Bu Devlet Eliyle Yapılmış En Büyük Hak Gasbıdır'

(BURSA) - İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, "Bursa Mustafakemalpaşa'da yaşanan TOKİ skandalı devlet eliyle yapılmış en büyük hak gasbıdır. İşte şimdi de bitmiş daireleri söküyor, zemin kayması yüzünden yapılmış blokları da tek tek yıkıyorlar. Madem yıkacaktınız, 1,5-2 yıldır buranın zemini kötü diye bağıran akademik odaları, STK'ları niye dinlemediniz?" dedi.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mustafakemalpaşa'da yeni yapılan iki TOKİ binasının yıkım kararına tepki gösterdi.

Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Mustafakemalpaşa'da yaşanan TOKİ skandalı devlet eliyle yapılmış en büyük hak gasbıdır. İşte şimdi de bitmiş daireleri söküyor, zemin kayması yüzünden yapılmış blokları da tek tek yıkıyorlar. Cumhurbaşkanı 2019'da çıkıp ne demişti, 'Dar gelirliye 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle ev vereceğiz'. Öyle demedi mi? Ama bugün vatandaşın önüne konan fatura ne oldu? 128 bin lira peşinat 6 bin 400 liradan başlayan taksitler, üstelik memur maaşı artışına endekslenen artışlar. Bir emekli bunu nasıl ödesin? Hadi gelin hesabını yapın."

Vatandaşın hayalinin devlet eliyle kabusa çevrildiğini ifade eden Türkoğlu, projedeki kaba inşaatı biten 2 binanın zemin kayması yüzünden daha önce yıkıldığını belirtti.

Şimdi ise mutfak dolaplarına kadar takılan ve teslime hazır olan binanın zemin kayması nedeniyle yıkılmasına karar verildiğini anlatan Türkoğlu, Mimarlar Odasının 1,5 yıl önce zemin kayması nedeniyle risk oluşturduğunu ve TOKİ'den projeleri talep ettiğini duyurduğunu bildirdi.

Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Verdi mi peki TOKİ projeleri? Tabii ki vermedi. Şimdi bu bina yıkılacak. Soru şu, bu bina yıkılacak riskli de peki o yanındaki bina, onun yanındaki bina, bu taraftaki bina, diğer bina bunun zemini bozuk da onların zemini sağlam mı? Neden bu projeleri vermiyorsunuz? Neden zemin etütlerinin sonuçlarını açıklamıyorsunuz? Buradan ben apaçık bir çağrıda bulunuyorum: İnsanlar tam evlerine oturup artık bu kış inşallah kendi yuvamızda olacağız hayali kurarken onları siz tabuta mı yerleştireceksiniz?"

"Zemin kötü diye bağıran odaları niye dinlemediniz?"

Sorumluların bir an önce binaların bulunduğu yerin zemin etüdüne ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerektiğini ifade eden Türkoğlu, "Gelin bu projeleri açıklayın, zemin etütlerini yenileyin, gerçekleri ortaya koyun. Madem yıkacaktınız 1,5-2 yıldır buranın zemini kötü diye bağıran akademik odaları, STK'ları niye dinlemediniz? Bütün kalorifer tesisatını döşemişsiniz, mutfak malzemelerini döşemişsiniz, her şey hazır. Şimdi onları patır patır söküyorsunuz. Böyle bir israf, böyle bir vurdumduymazlık, böyle bir ciddiyetsizlik, bu nasıl bir yönetim?"