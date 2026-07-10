İyi Partili Akdoğan'dan Kit İşçileri İçin Kadro Çağrısı

(ANKARA) - İYİ Parti STK İlişkilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) kadro bekleyen işçiler için düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdoğan, KİT'lerde kadro bekleyen on binlerce emekçinin sesinin duyulması gerektiğini belirtti.

Verilen sözlerin artık tutulması gerektiğini vurgulayan Akdoğan, kalıcı çözümün "eşit işe eşit hak, güvenceli istihdam ve hakkaniyet esaslı bir kadro düzenlemesi" olduğunu ifade etti.

Akdoğan açıklamasında, "Biz, emeğin karşılığını aldığı, hiçbir çalışanın ikinci sınıf muamelesi görmediği bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA