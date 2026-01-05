İyi Partili Ofluoğlu: "15,5 Milyon İnsanı Açlıkla Terbiye Ediyorlar"

HABER: Halil YATAR

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "En düşük emekli maaşı malumunuz bugün belirlendi. 18 bin 938 lira maaş öngördüler en düşük emekliye. Açlık sınırının 30 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu ülkede; 15,5 milyon insanı açlıkla terbiye ediyorlar. Ülkeyi yönetemiyorlar, çoktan miatları doldu ve gönderilmeliler ilk gelen sandıkta" dedi.

Ofluoğlu, açıklanan enflasyon oranına ve en düşük aylığına tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"15,5 milyon insanı açlıkla terbiye ediyorlar"

"Türkiye'de yaklaşık 15,5 milyon insan en düşük seviyeden emekli maaşı alıyor. Malumunuz bugün belirlendi. 18 bin 938 lira maaş öngördüler en düşük emekliye. Açlık sınırının 30 bin lira, asgari ücretin 28 bin lira olduğu ülkede 15,5 milyon insanı açlıkla terbiye ediyorlar, 'Açlıkla mücadele edin' diyorlar. Çok görmemek lazım aslında. 6 bin liraya Ulus'ta otelde kalan emeklilere 'Kendi tercihleri' diyen, kendi çocuklarını da Fransız okullarında okutan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı var Türkiye'de.

Daha bugün gündem olan bir emekli var. Emekli '18 bin lira kirayı ödeyemediğim için evden çıktım; 4 yıldır metrolarda, hastanelerde gece barındırıyor. Aldığım para yalnızca gıdaya yetiyor' diyor. Bu ayıp da 23 yıllık AKP iktidarına yeter. Ülkeyi yönetemiyorlar, çoktan miadları doldu ve gönderilmeliler bir an evvel gelen ilk sandıkta. AKP iktidarına seslenmek istiyorum: Verdiğiniz bu 18 bin 938 lira maaşla bu ülkede, bu şartlarda, bu pahalılıkta kirayı kim ödeyecek, doğal gazı kim ödeyecek, elektriği, suyu kim ödeyecek? Çoluğun, çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? ve yüce Türk milletine sesleniyorum: Hala bu zalim yönetin izinden gitmeye devam mı edeceksiniz?"