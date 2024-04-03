Üye Girişi
Haberler

İTÜ'de Brankusi: Evrensel Sanata ve Kültüre Katkısı Sempozyumu Düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde, Dünya Sanat Haftası sebebiyle 18 Nisan'da "Brankusi: Evrensel Sanata ve Kültüre Katkısı" sempozyumu düzenlenecek.

Paris Centre Pompidou Brancusi Küratörü Doina Lemny ile Romanya Temeşvar Ulusal Sanat Müzesi Müdürü Filip Petcu'nun da Constantin Brancusi'nin miras bıraktığı, öncü kabul edilen modern eserlere ilişkin konuşma yapacağı sempozyum, iki ana oturumdan oluşacak.

Sanatçı Yıldız İbram'ın moderatörlüğünü üstleneceği sempozyumun konuşmacıları arasında, ressam Devrim Erbil, Prof. Dr. Kıymet Giray, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Bülent Çınar, Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Doç. Dr. Güniz Meltem Giray yer alıyor.

Heykeltıraş Brancusi, 1876'da Romanya'nın Pestişani köyünde doğdu. Modernizmin kurucu isimlerinden ve 20. yüzyılın modern sanat öncülerinden kabul edilen sanatçının eserleri, New York Metropolitan Sanat Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Paris Centre Georges Pompidou ve Londra'da Tate Modern koleksiyonlarında sergileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title