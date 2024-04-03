İTÜ'de Brankusi: Evrensel Sanata ve Kültüre Katkısı Sempozyumu Düzenlenecek

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesinde, Dünya Sanat Haftası sebebiyle 18 Nisan'da "Brankusi: Evrensel Sanata ve Kültüre Katkısı" sempozyumu düzenlenecek.

Paris Centre Pompidou Brancusi Küratörü Doina Lemny ile Romanya Temeşvar Ulusal Sanat Müzesi Müdürü Filip Petcu'nun da Constantin Brancusi'nin miras bıraktığı, öncü kabul edilen modern eserlere ilişkin konuşma yapacağı sempozyum, iki ana oturumdan oluşacak.

Sanatçı Yıldız İbram'ın moderatörlüğünü üstleneceği sempozyumun konuşmacıları arasında, ressam Devrim Erbil, Prof. Dr. Kıymet Giray, Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu, Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Prof. Dr. Bülent Çınar, Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Doç. Dr. Güniz Meltem Giray yer alıyor.

Heykeltıraş Brancusi, 1876'da Romanya'nın Pestişani köyünde doğdu. Modernizmin kurucu isimlerinden ve 20. yüzyılın modern sanat öncülerinden kabul edilen sanatçının eserleri, New York Metropolitan Sanat Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Paris Centre Georges Pompidou ve Londra'da Tate Modern koleksiyonlarında sergileniyor.