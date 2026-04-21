İtalya bayraklı kruvaziyer "Aida Stella" Alanya Limanı'na demirledi

Marmaris'ten hareket eden İtalya bayraklı 'Aida Stella' adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na yanaştı. Gemideki 2129 yolcu, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı.

İtalya bayraklı "Aida Stella" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Marmaris'ten demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren 254 metrelik kruvaziyer, ilçeye ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu Alman 2129 yolcu ve 649 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Lüks gemi, akşam Antalya'ya hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'le ilgili yeni gelişme
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti

Görüntüler İstanbul'dan! Acil servisteki yoğunluk dikkat çekti
Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı

Fenerbahçe aradığı forveti buldu! Ön protokol bile yapıldı
Avrupa ülkelerinden kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı

Avrupa ülkeleri harekete geçti! WhatsApp resmen yasaklanıyor
Sivas'ta 8 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

8 çocuk annesi evinde ölü bulundu
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı

Canlı yayında kadını bıçaklayan TikTok fenomeni için karar çıktı
Onur Air resmen iflas etti

25 ülkeye uçuyordu! Türk havacılık devi resmen iflas etti