Roma'da "İtalya-Türkiye İlişkileri: Diplomasi, Kültür ve Ekonomi" konulu konferans yapıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da "İtalya-Türkiye İlişkileri: Diplomasi, Kültür ve Ekonomi" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO başkan yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay ile akademisyenlerin bulunduğu heyetin, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'le beraber Roma Sapienza Üniversitesine yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde düzenlenen konferansta, iki ülke ilişkileri farklı başlıklar altında ele alındı.

Konferansın açılışında konuşan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ülgen, iki ülke üniversiteleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine işaret ederek "Sapienza ve Ankara Üniversiteleri arasındaki bu işbirliği de bilimsel üretimi teşvik eden, genç araştırmacılara yeni ufuklar açan, kültürler arası diyaloğu güçlendiren önemli bir köprü olacak. İnanıyorum ki; bu ortaklık gelecekte daha fazla proje, daha derin akademik bağ ve kalıcı dostluklar da doğuracak." ifadelerini kullandı.

Ülgen, dünyada güncel politikanın hızla değiştiğine dikkati çekerek "Belli olan tek şeyin; belirsizlik olduğu günümüzde Türkiye ve İtalya, Akdeniz'in iki köşesinden birbirine gülümseyen iki temel sütun gibi. Tarih boyunca hem rakip hem birbirimizi tamamlayıcı aktörler olarak üstlendiğimiz sorumluluklar, bugün de ülkelerimizi bölgesel ve küresel güvenilir aktörler olarak tanımlamamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar'dan "Türkiye ve İtalya arasındaki akademik işbirliklerini derinleştirme" çağrısı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Ünüvar da bugünkü etkinliğin yalnızca akademik bir buluşma olmanın ötesinde iki ülke arasında çok boyutlu ilişkilerin bilimsel perspektifle ele alındığı önemli bir platform olduğunu söyledi.

Eğitim alanındaki mevcut işbirliklerinin her geçen gün geliştiğini aktaran Ünüvar, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının, ortak bilimsel projelerin ve ilgili anlaşmaların bu sürecin önemli bileşenleri olduğunu dile getirdi.

Ünüvar, içinde bulundukları çağın, kendilerinden daha ileri, daha yenilikçi, daha kapsayıcı adımlar atmasını beklediğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda Türkiye ve İtalya arasındaki akademik işbirliklerini derinleştirmek adına bazı somut öneriler de paylaşmak isterim. Ortak ve çift diplomatik programların yaygınlaştırılması, öğrencilerimizin farklı akademik kültürel deneyimlerine imkan tanıyacaktır. Ortak araştırma merkezleri ve tematik doğrultular alanlarının kurulması, bilimsel üretimi daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirecektir.

Göç, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kültürel miras gibi alanlar, bu işbirlikleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Akademik hareketlerin sadece kısa süreli değişimlerle sınırlı kalmayıp, uzun dönemli araştırmacı değişimleri ortak doktora programları ve misafir öğretim üyelikleriyle desteklenmesi gerekmektedir."

ATO Başkanı Baran: "(Türkiye-İtalya) Birbirini tamamlayan iki stratejik ülke"

ATO Başkanı Baran da "Türkiye ve İtalya, sadece coğrafi olarak değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve doku bakımından da birbirini tamamlayan iki stratejik ülke." dedi.

NATO müttefiki Türkiye ve İtalya'nın yüzyıllardır süren bir diyaloğa sahip olduğuna işaret eden Baran, "Bu köklü diyalog, somut işbirliklerine dönüşerek her geçen gün biraz daha güçleniyor. Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) üyeliğini destekleyen İtalya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından da biridir." ifadesini kullandı.

Gürsel Baran, iki ülke liderlerinin 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirlediğini hatırlatarak, "40 milyar dolarlık yeni hedef içinde çalışmalarımız devam ediyor. Otomotivden tekstile, makineden turizme, savunma ve müteahhitliğe kadar birçok alanda başarılı ortaklıklarımız mevcut. Ancak bununla birlikte sahip olduğumuz potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkmadığına da inanıyoruz." diye konuştu.

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Roma merkezli İtalya-Türkiye Derneğinin Başkanı Carlo Marsili de Akdeniz'in iki ülkeyi ayırıyor gibi görünse de aslında pek çok ortak noktayı barındıran ortak noktası bulunduğunu belirterek Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda engeller çıkarılsa da bunun kısa sürede aşılması gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından diplomasi, kültür, ekonomi konularında uzman isimlerin katılımıyla konferans gün boyu sürdü.