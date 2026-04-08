İtalya, Vatikan ve Malta, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı

İtalya, Vatikan ve Malta, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesi olumlu ve umut verici bulduklarını, dolayısıyla memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Çatışmaların iki hafta süreyle durdurulması çok olumlu bir gelişme. Bu, barış anlaşmasına doğru giden yönde iyi bir haber, hem sivil halk için hem bölge hem de İsrail için. Aynı zamanda ekonomimiz açısından da olumlu bir gelişme, petrol fiyatının şimdiden 100 ABD Dolarının altına düşmesi, böylece enerji fiyatlarında ani artışların önlenmesi anlamına geliyor. Bu, ekonomik sistemimiz için adeta bir nefes alma fırsatıdır." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın gelecek iki hafta içinde anlaşmaların sonuçlandırılması için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirten Tajani, bugün Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Direktörünün, İran'ın İtalya'daki büyükelçisiyle bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Tajani, "İran nükleer silaha sahip olmamalıdır ve ABD'nin sivil halkı bombalamaması da önemlidir. Müzakere yoluyla ulaşılmış bir çözüm, barış ve istikrarın sağlanması için çok önemli, biz de bunu tüm Avrupa Birliği ile destekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Vatikan

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo da sabah düzenlediği genel oturumdaki konuşmasında geçici ateşkese değindi.

Papa 14. Leo, "Orta Doğu ve tüm dünya için büyük gerilimin yaşandığı bu son saatlerin ardından, iki haftalık derhal yürürlüğe girecek bir ateşkesin ilanını memnuniyetle ve canlı bir umut işareti olarak karşılıyorum." dedi.

Savaşın ancak müzakerelere geri dönülmesiyle sonlanabileceğini dile getiren Papa, "Hassas diplomatik çalışmanın yürütüldüğü bu dönemin duayla desteklenmesi çağrısında bulunuyorum. Diyaloğa açık olmanın, dünyadaki diğer çatışma durumlarını çözmenin de bir aracı haline gelmesini diliyorum." diye konuştu.

Papa 14. Leo, ayrıca 11 Nisan Cumartesi günü Aziz Petrus Bazilikası'nda barış için dua etkinliği yapacağını kaydetti.

Malta

Malta Başbakanı Robert Abela ise X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gece saatlerinde varılan ateşkes, bölgede yaşayan insanlar için çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama ve yenilenmiş bir umut sunan cesaret verici bir gelişmedir. Malta diplomasiye güçlü bağlılığını sürdürmektedir ve her fırsatta barış, diyalog ve istikrarı savunmaya devam edecektir."

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.